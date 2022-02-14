Шойгу доложил Путину о скором окончании масштабных военных учений

Все масштабные российские военные учения в ближайшее время будут завершены. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал RT.

«Учения проводит и Западный военный округ… [Учения проходят] фактически на всех флотах: это и Баренцево море, и Черное море, Балтийское море, Тихоокеанский флот. В них принимают участие войска практически всех военных округов, включая ВВО, ЦВО, Северный флот. Часть этих учений уже завершена, часть будет завершена в ближайшее время», — доложил глава военного ведомства.

Шойгу также сообщил, что в ходе учений у Курильских островов была обнаружена американская подводная лодка, которая зашла в российские воды на 4 километра. По его словам, на ее «выдворение» ушло более трех часов.

«В районе Курильских островов была обнаружена подводная лодка, скорее всего, Соединенных Штатов, и в результате действий почти трехчасовых лодка была выдворена с водной акватории Российской Федерации, куда она зашла на достаточно большую глубину, 4 километра», — пояснил министр.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что после этого инцидента Минобороны России вручило ноту военному атташе США.

Ранее Владимир Путин провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, посвященную переговорам по гарантиям безопасности.