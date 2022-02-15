Песков заявил, что Россия имеет право проводить учения на своей территории

Россия всегда проводила и намерена и дальше проводить военные учения на своей территории, так как это ее право, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это постоянный процесс, как и во всех странах мира. Это наше право проводить учения там, у себя на территории, где мы посчитаем целесообразным, и оно не подлежит обсуждению ни с кем», – отметил представитель Кремля.

Накануне на встрече с российским лидером Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу доложил о том, что масштабные учения, в которых задействованы практически все военные округа, в скором времени завершатся.

Также в Минобороны заявили о том, что российские военнослужащие в ближайшее время начнут покидать территорию Беларуси после завершения плановых мероприятий.