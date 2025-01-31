Песков: Трамп и Путин пока не разговаривали друг с другом

Дмитрий Песков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп пока еще не разговаривали друг с другом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера о том, что тот не обсуждал с российским коллегой авиакатастрофу в Вашингтоне.

«Не было», — заявил Песков, отвечая на вопрос, состоялся ли разговор двух лидеров (цитата по ТАСС).

Ранее журналисты спросили Трампа, разговаривал ли он с Президентом РФ об авиакатастрофе над Вашингтоном, поскольку среди погибших были и россияне. «Нет. По этой теме я не контактировал [с Путиным]», — ответил Президент США. В этих словах многие увидели намек на то, что беседа на другие темы все-таки уже состоялась.

В ночь на 30 января в Вашингтоне при заходе на посадку в аэропорт Рональда Рейгана самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk, после чего оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту авиалайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета — трое военных. В самолете с чемпионата США возвращались фигуристы и тренеры, в том числе бывшие чемпионы мира 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Никто не выжил.