Трамп намекнул на контакт с Путиным и раскритиковал команду Байдена после авиакатастрофы

Соединенные Штаты уже находятся «в контакте» с РФ насчет погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном. Также власти Штатов помогут отправить в Россию их тела, сказал американский президент Дональд Трамп, чьи слова приводит РИА «Новости».

«Мы уже в контакте с Россией, и ответ - да, мы будем содействовать», - сказал президент США.

Но Трамп уточнил, что не обсуждал эту тему лично с Путиным.

Также американский президент раскритиковал команду экс-лидера Штатов Джо Байдена за то, что они делали упор на некой инклюзивности в ущерб безопасности.

«Департамент транспорта - правительственное агентство, ответственное за регулирование законодательства гражданской авиации, насчитывает 45 000 человек, и он (Байден – прим. Т-и) довел его до ручки своим многообразием», - цитирует действующего президента Штатов РИА «Новости».

Он добавил, что одна из мер новой администрации Соединенных Штатов - отмена программ политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

До этого руководитель бостонского спортклуба Дуг Зегибе сообщил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли фигуристы, а также двое тренеров - чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Само ЧП в небе, о котором сообщил американский авиарегулятор, произошло так: пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. По данным авиакомпании American Airlines (владелец гражданского самолета) на борту их лайнера находилось 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На вертолете летели три члена экипажа.