Песков: Тон лидеров России и США на переговорах был предельно конкретным

Тональность переговоров президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена была предельно конкретной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Президенты, естественно, выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения, но с точки зрения тем, с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов — это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны Президента Путина, так со стороны Президента Байдена», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера прокомментировал момент, когда главы двух государств перед началом онлайн-саммита помахали друг другу руками и улыбнулись.

Переговоры президентов прошли по защищенной видеосвязи 7 декабря. Во время разговора Владимир Путин сказал Джо Байдену, что для России «красные линии» — это дальнейшее расширение НАТО на восток и развертывание наступательных вооружений на Украине.

Позднее Президент США рассказал о подготовке встречи, где члены НАТО собираются обсудить обеспокоенность РФ из-за расширения альянса. Вместе с тем он заявил, что принятие решения о вступлении Украины в НАТО зависит только от воли ее граждан и позиции других стран — членов военно-политического союза.