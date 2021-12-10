Байден заявил Зеленскому, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от ее граждан

Решение о вступлении Украины в НАТО зависит от воли украинского народа. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время телефонных переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

О словах Президента США рассказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в эфире программы «Право на владу» на телеканале «Один плюс один».

«Президент Байден очень четко сказал, что решение о вступлении Украины в НАТО — это только решение украинского народа, это суверенное и независимое украинское государство», — цитирует Ермака «Интерфакс-Украина».

«И он (Байден — прим. Т-и) этот вопрос даже не готов был обсуждать [с Президентом России Владимиром Путиным]. И это зависит от Украины и от членов НАТО», — добавил глава офиса Зеленского.

Андрей Ермак также уточнил, что переговоры двух политиков длились полтора часа и были вполне откровенными. По его словам, США «приняли для себя решение быть активным участником мирного процесса» в Донбассе.

Ранее Джо Байден рассказал о подготовке встречи, где члены НАТО собираются обсудить обеспокоенность РФ из-за расширения этого военно-политического союза. Руководство России будто бы рассчитывает, что Североатлантический альянс согласится взять на себя обязательства об отказе от расширения на восток.