Песков: Путин и Эрдоган обсудят соглашение о вывозе украинского зерна

На предстоящих переговорах в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят соглашение о вывозе украинского зерна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что стамбульские договоренности — это отличный пример того, как можно оперативно разрешить сложные вопросы, при этом учитывая интересы всех сторон. Также Путин и Эрдоган затронут региональные конфликты и обменяются мнениями по ситуации на Украине и в Сирии. По его словам, лидеры двух стран, возможно, также поговорят об обострении ситуации в Нагорном Карабахе.

«Это требует личного внимания президентов», — сказал Песков.

22 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения об экспорте зерна из украинских портов и снятия ограничений на поставку российских продуктов на экспорт. Позже стало известно, что Россия и Украина не будут заключать прямое соглашение по вопросу экспорта украинского зерна, так как Киев решил подписать договор с Турцией и ООН.

Россия вступила в переговоры с Украиной по вывозу зерна в июле. Еще в начале мая ООН сообщила о невозможности вывезти около 4,5 млн тонн зерна, которые заблокированы в портах Украины. 24 июня Президент РФ Владимир Путин заявил, что проходу судов мешают украинские мины в Черном море.