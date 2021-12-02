Песков: Слова Зеленского о возвращении Крыма Украине — прямая угроза в адрес России

В Кремле расценивают слова Президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав Украины как прямую угрозу в адрес России. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее украинский лидер, говоря об отношениях с Россией, назвал возврат полуострова Украине приоритетной задачей.

«Взять вчерашние высказывания по российской проблематике. Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины. То есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства также добавил, что выступление Зеленского сейчас анализируется в Кремле.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на полях форума «Россия зовет!» заявил, что Украине давно пора наладить отношения с Россией.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях нападения. Российские власти не раз называли эти обвинения не соответствующими действительности.