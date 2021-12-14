Песков: Система здравоохранения в РФ готова к нагрузкам из-за нового штамма «омикрон»

Россия готова к возможным нагрузкам на систему здравоохранения в связи с распространением нового штамма коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что страна прошла через две волны заболеваемости коронавируса и накопила определенный опыт. Об этом сообщает РИА Новости.

«В плане готовности вы знаете, что благодаря работе нашего правительственного штаба у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения. Прошлая волна, мы через нее прошли, позапрошлая волна, мы через нее прошли. Мы видим, что наработано много опыта», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, российские власти, оценивая опасность «омикрона», исходят из того, что нужно надеяться на лучшее, но быть готовыми к худшему.

Песков также отметил, что новая мутация пока недостаточно изучена.

«Поэтому еще предстоит поработать, чтобы понять, опасно это или неопасно, целебно или не целебно, убийственно или не убийственно. Безусловно, это новый штамм, это новая угроза», — подчеркнул он.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

13 декабря в Великобритании был зафиксирован первый летальных исход от новой мутации коронавируса.

Ранее Правительство России по поручению Президента РФ Владимира Путина подготовило план оперативного противодействия распространению штамма коронавируса «омикрон».