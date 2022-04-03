Песков уверен, что для Европы было бы нелогично наступать на горло собственной экономике
Россия рассчитывает на здравый смысл зарубежных покупателей газа, так как для Европы было бы нелогично наступать на горло своей же экономике. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью на Первом канале в программе «Москва. Кремль. Путин», сообщает РИА Новости.
Официальный представитель Кремля отметил, что за «санкционный бал» против России в конечном счете платят сами же европейцы, а «счет за всё это выставляют из Вашингтона».
«Поэтому, наверное, это было бы как минимум нелогично, говоря по-русски, глупо исходить из каких-то эфемерных политических интересов и наступать на горло собственной экономике. <…> мы рассчитываем на здравый смысл наших контрагентов, которые приобретают наш газ», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможности отключения газа для западных потребителей в случае отказа платить в рублях.
Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. Вместе с тем, по словам главы государства, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, которые установлены контрактами.
При этом контрагенты не увидели возможности рассчитываться за газ в рублях. Об отказе стран «Большой семерки» от такого шага проинформировал министр энергетики Германии Петер Альтмайер.