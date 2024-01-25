Политолог Марков выдвинул версии уничтожения Ил-76

Существует две версии того, почему ВСУ сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области. По первой из них, это произошло случайно, в результате «военной неразберихи», а по второй — намеренно, чтобы украинские военные не сдавались в плен. Об этом в разговоре с «Татар-информом» заявил политолог Сергей Марков.

«Россия передала данные, но из-за бардака, который всегда бывает во время войн, до каких-то систем ПВО информация об этом самолете не дошла. И они сбили его случайно. Вторая версия — они сбили его специально, чтобы украинские военные в принципе не сдавались в плен. Сейчас все больше военных Украины сдаются в плен», — поделился мнением политолог.

Марков также предположил, что приказ о сбитии Ил-76 мог быть отдан не Президентом Украины Владимиром Зеленским, а главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

«У Зеленского сегодня день рождения, и он вроде хотел использовать обмен пленными для своего пиара во время дня рождения. Так что, по всей видимости, это не Зеленский сделал, а Залужный. Такая вторая версия», — сказал Марков.

Накануне самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находилось 65 пленных солдат ВСУ, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. После происшествия в украинских СМИ появилась информация, что по самолету ударили Вооруженные силы Украины, а на борту судна якобы находились ракеты С-300.

Подробнее о возможном развитии ситуации можно прочитать в материале «Чтобы не сдавались, их грохнули»: версии об Ил-76, и о чем заявит Лавров ночью в ООН».