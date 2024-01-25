На месте крушения Ил-76 нашли следы предполагаемой ракеты

На месте крушения Ил-76 нашли следы предполагаемой зенитной ракеты, сообщает ТАСС.

По данным, которые агентству предоставил собеседник из оперативных служб, эти элементы подтверждают внешнее воздействие на потерпевший крушение под Белгородом самолет.

Сейчас ведется поиск любых фрагментов самолета. Поиском занимаются военные, следователи и криминалисты. Изучая обломки, эксперты обнаружили пробоины, образовавшиеся вследствие попадания в самолет шрапнели.

Напомним, воздушное судно сбили 24 января в Белгородской области двумя управляемыми снарядами зенитно-ракетного комплекса из Харьковской области. По информации Минобороны РФ, на борту Ил-76 находились 65 украинских пленых, а также 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Все они погибли. Читайте подробнее о происшествии в материале «Татар-информа».