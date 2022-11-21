Песков: Россия сама найдет и накажет тех, кто расстрелял пленных в Макеевке

Москва предпримет все необходимые меры, чтобы найти тех, кто расстрелял российских военнопленных в Макеевке. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия будет делать все что возможно в рамках международных механизмов, для того чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и закону тех, кто к нему причастен. И, безусловно, Россия сама будет заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, 18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, предположительно расстрелянных бойцами ВСУ. Сообщалось, что видео изучает ООН, затем проверить кадры пообещали также власти Украины. МИД РФ призвал международные организации осудить расстрел, подчеркнув, что это грубое нарушение международных норм обращения с военнопленными.

Сегодня подлинность ролика подтвердила газета New York Times.