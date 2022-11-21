New York Times подтвердила подлинность видео с расстрелом российских пленных

Газета New York Times сообщила, что подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке. В публикации отмечается, что видео сравнили со спутниковыми снимками и пришли к выводу, что они были сделаны в Макеевке.

Издание приводит слова медицинского советника организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар. Он заявил, что запечатленные на кадрах лужи крови указывают на то, что «не было предпринято никаких усилий, чтобы поднять [пленных] или помочь им». При этом он отметил, что российские военные лежали на земле, по-видимому, безоружные, их руки были либо вытянуты, либо находились за головой.

«Они считаются выведенными из строя или некомбатантами – фактически военнопленными. <...> Похоже, что большинство из них были убиты выстрелами в голову», – цитирует его газета, приводя подробный перессказ событий, запечатленных на двух видеороликах.

Напомним, 18 ноября в сети распространили видео с кадрами, на которых показаны тела российских бойцов, предположительно расстрелянных бойцами ВСУ. Сообщалось, что видео изучает ООН, а накануне проверить кадры пообещали также власти Украины. МИД РФ призвал международные организации осудить расстрел, подчеркнув, что это грубое нарушение международных норм обращения с военнопленными.