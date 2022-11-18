ООН изучает видео с убитыми российскими военнопленными

В Управлении верховного комиссара ООН сообщили о том, что изучают видео с убитыми российскими военнопленными. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ прокомментировало распространявшееся видео, на котором военнослужащие ВСУ расправляются над лежащими безоружными российскими военнопленными.

В министерстве подчеркнули, что это видео является показателем живодерской сущности киевского режима. В то же время украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен, содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции, добавили в министерстве.

В Минобороны сообщили, что подобный случай жестокой расправы над российскими военнослужащими не является исключением – подобные военные преступления являются распространенной практикой в ВСУ.