Песков: Реакция России на новый штамм коронавируса будет зависеть от мнения ученых

Действия России против распространения нового омикрон-штамм коронавируса, появившегося в ЮАР, будет во многом зависеть от мнения авторитетных ученых, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

На сегодня Москва закрыла въезд иностранцам из девяти африканских государств и Гонконга. На территории России заболевших новой вариацией коронавируса пока не выявлено.

«Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают ученые о том, насколько заразен этот штамм, какие могут быть последствия, сколько имеющийся арсенал вакцин способен страховать от инфицирования и от тяжелого течения болезни», — сказал представитель Кремля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о том, что новая мутация может вызвать серьезные вспышки заболеваемости коронавирусом в мире.

Эксперты ВОЗ планируют провести специальное заседание по вопросам противодействия омикрон-штамму с 29 ноября по 1 декабря в гибридном формате. Организация пригласила все страны, включая Россию, присоединиться к обсуждению.

Ранее ученые из Великобритании предупредили об обнаружении в Ботсване штамма коронавируса, состоящего из 32 мутаций, многие из которых свидетельствуют о его высокой устойчивости к вакцинам.