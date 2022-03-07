Песков рассказал, при каком условии Россия может прекратить спецоперацию на Украине
Россия может прекратить специальную военную операцию «в любой момент», если Киев выполнит условия Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.
«Им [украинцам] сказали, что все это может остановиться в один момент», — цитирует «Рейтер» Пескова. Интервью вышло чуть более чем за два часа до третьего раунда российско-украинских переговоров.
Представитель Кремля отметил, что Украина должна внести поправки в Конституцию, отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок», а также признать ДНР и ЛНР независимыми государствами, а Крым — российским.
«Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины, — заявил Песков. — Мы ее завершим... Им [украинцам] следует прекратить боевые действия».
23 февраля руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились к российскому Президенту Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля Президент выступил с видеообращением, в котором заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, целью которой является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», также стоит задача провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».
Напомним, сегодня в Беловежской пуще в Беларуси пройдет третий раунд российско-украинских переговоров. Сообщалось, что они начнутся в 5 часов по московскому времени.