Путин: «Цель – защита людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима»

На территории Украины началась военная спецоперация, которая проводится силами Донецкой и Луганской народных республик, а также вооруженными силами России и Белоруссии. О том, что известно к этому часу, в обзоре ИА «Татар-информ».

О начале военной операции сегодня утром объявил Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

«В наши планы не входит оккупация украинских территорий»

О начале военной операции сегодня утром объявил Президент России Владимир Путин. В своем обращении он напомнил некоторые примеры недавней истории, когда после распада СССР фактически начался передел мира, и нормы международного права.

«Сперва без всякой санкции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную операцию против Белграда, использовали авиацию, ракеты прямо в самом центре Европы. Несколько недель непрерывных бомбежек по мирным городам, по жизнеобеспечивающей инфраструктуре», – отметил Путин.

По словам Президента РФ, следом наступила очередь Ирака, Ливии, Сирии. «Во многих регионах мира, куда Запад приходит устанавливать свой порядок, по итогам остаются кровавые, незаживающие раны, язвы международного терроризма и экстремизма. Всё, о чём сказал, это наиболее вопиющие, но далеко не единственные примеры пренебрежения международным правом», – обратил внимание Путин.

Президент РФ пояснил, что страны НАТО для достижения своих целей поддерживают на Украине крайних националистов, которые развязали геноцид в восточной части страны.

Целью операции является защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима Фото: © РИА Новости

«В связи с этим в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции», – подчеркнул Путин.

Президент РФ пояснил, что целью операции является защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

«В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой», – уточнил глава государства. Российский лидер заявил, что события не связаны с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Также он призвал украинских военных не выполнять преступные приказы Киева, поскольку они давали присягу на верность своему народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину. «Не исполняйте ее преступных приказов! Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой», – сказал Президент РФ.

Иван Филипоненко: «Народная милиция Луганской Народной Республики начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории Луганской Народной Республики» Фото: © архив ИА «Татар-информ»

«Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура»

Одновременно журналисты западных СМИ стали сообщать о взрывах вблизи Харькова, Киева, Одессы, Ивано-Франковска, Львова и других украинских городов. В телеграмм-каналах появились видеокадры попадания ракет в здания аэропортов, пожары на территориях войсковых частей Украины, складов боеприпасов. Президент страны Владимир Зеленский объявил по телевидению, что вводит военное положение.

«Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение по всей территории государства. Минуту назад я провел беседу с президентом Байденом. США начинают собирать международную поддержку. От вас нужно спокойствие. По возможности, оставайтесь дома. Мы работаем», – заявил Зеленский.

С просьбой не поддаваться панике обратился и мэр Киева Виталий Кличко. Однако он сделал это тоном человека, который сам охвачен паникой.

«Грохот снарядов слышен и в Киеве. Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. Держите наготове “тревожный чемодан”. Документы, необходимые минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища», – заявил Кличко.

Судя по видеокадрам из Киева, никакой бомбардировки там нет, зато появились огромные автомобильные очереди на АЗС и на выездах из города Фото: скриншот видео из соцсетей

Любопытно, что судя по видеокадрам из Киева, никакой бомбардировки там нет, зато появились огромные автомобильные очереди на АЗС и на выездах из города. Позднее Минобороны РФ распространили заявление, что никаких ракетных, артиллерийских ударов по городам Украины не наносится. «Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура: военные аэродромы, авиация, объекты ПВО Вооруженных сил Украины», – подчеркивается в сообщении.

Подконтрольные украинским властям telegram-каналы распространяют видеокадры о том, что на территорию страны входит военная техника со стороны Белоруссии. Одновременно распространяются сообщения, что вооруженные силы Донецкой и Луганской республик перешли в наступление. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко подтвердил эту информацию.

«Народная милиция Луганской Народной Республики начала артподготовку и операцию по освобождению временно оккупированной территории Луганской Народной Республики. Подразделения Народной милиции ведут огонь только по военным объектам, местам скопления личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины. Мирному населению ничего не угрожает», – заявил Филипоненко. Текст его заявления приводят мировые информационные агентства. О том, что территории ДНР и ЛНР должны быть восстановлены в границах мая 2014 года ранее высказывали многие политики, в том числе и Президент России Владимир Путин.

Цена на газ в Европе сегодня выросла на 35% до 1,4 тыс. долларов за кубометр Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Цены на нефть и газ в Европе стремятся к историческому максимуму

Военные действия на территории Украины, тем временем, оказали существенное влияние на мировую экономику. По данным на 10 часов утра курс доллара к рублю составлял 87 рублей, евро – 98 рублей. В последний раз такие скачки валют были после января 2016 года, когда Россия заявила о выходе из сделки ОПЕК+.

Российский рынок ценных бумаг, находящийся в состоянии свободного падения после официального признания ДНР и ЛНР после сообщений о военной операции, камнем устремился вниз. «Мосбирже» пришлось останавливать торги, после того как индекс упал на 11%.

Но есть и хорошие новости: цены на нефть сегодня превышали 100 долларов за баррель, что не наблюдалось с сентября 2017 года. Цена на газ в Европе сегодня выросла на 35% до 1,4 тыс. долларов за кубометр. Эти процессы, несомненно поддержат российскую экономику.

Росавиация в целях безопасности сегодня приостановила работу аэропортов в южных регионах России Фото: © архив ИА «Татар-информ»

Росавиация в целях безопасности сегодня приостановила работу аэропортов в южных регионах России. «В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 мск полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года», – говорится в сообщении ведомства.

В частности, приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе. Авиационные власти России порекомендовали пассажирам и встречающим не прибывать в аэропорты.