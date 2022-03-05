Песков: Наша главная цель — демилитаризованная Украина

Россия не ставит целью разделение Украины, а пытается добиться гарантий собственной безопасности. Об этом в интервью телеканалу Sky News-Arabia рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы хотим добиться наших целей, первая из которых — демилитаризованная Украина, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — Мы хотим иметь конституционные гарантии нейтрального статуса этой страны».

Он также опроверг заявления о возможном отказе России от денацификации Украины.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции на Украине. Перед этим главы Донецкой и Луганской народных республик обратились к нему за помощью в отражении атак Украины.