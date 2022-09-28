Песков рассказал, изменит ли спецоперацию присоединение новых территорий к РФ

Изменится ли формат специальной операции на Украине, может решить только верхновый главнокомандующий – Президент РФ Владимир Путин. Об этом, отвечая на вопрос, как повлияет на действия России присоединение Донбасса и освобожденных территорий, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также отметил, что не знает, переформатируют ли СВО в контртеррористическую операцию.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на занятой Вооруженными силами РФ части территории Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России. Ранее лидеры стран Запада заявили, что не признают их результаты и пригрозили ужесточением антироссийских санкций.