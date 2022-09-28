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Ру Тат
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Политика
28 сентября 2022  14:14

Песков рассказал, изменит ли спецоперацию присоединение новых территорий к РФ

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Изменится ли формат специальной операции на Украине, может решить только верхновый главнокомандующий – Президент РФ Владимир Путин. Об этом, отвечая на вопрос, как повлияет на действия России присоединение Донбасса и освобожденных территорий, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также отметил, что не знает, переформатируют ли СВО в контртеррористическую операцию.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на занятой Вооруженными силами РФ части территории Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России. Ранее лидеры стран Запада заявили, что не признают их результаты и пригрозили ужесточением антироссийских санкций.

 

 

#спецоперация на Украине #Дмитрий Песков #политика
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