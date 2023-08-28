Песков рассказал о скорой встрече Путина с Эрдоганом

Встреча Президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится совсем скоро, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подготовка к переговорам ведется «уже весьма плотно».

«Существуют определенные договоренности по датам объявления, и мы намерены придерживаться этих договоренностей», – сказал Песков, пообещав сообщить детали о встрече в ближайшее время (цитата по РИА Новости).

Напомним, по последней информации, которую публиковали турецкие СМИ со ссылкой на администрацию, Эрдоган сам планирует приехать в Россию для переговоров. Планируется, что главной темой станет возобновление зерновой сделки, о выходе из которой Кремль объявил 17 июля, подчеркнув, что вернется к договоренностям после выполнения российской части сделки.

В то же время сегодня стало известно, что Путин осенью планирует совершить ряд международных поездок. Куда именно отправится глава государства, пока не раскрывается.