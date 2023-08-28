Кремль: Осенью Путин планирует совершить ряд международных визитов

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Президент Владимир Путин осенью планирует совершить ряд международных поездок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Осенью планируются», – ответил Песков на вопрос, ожидаются ли у Президента визиты в другие страны на фоне ордера на арест, выданного Международным уголовным судом.

Представитель Кремля пояснил, что СМИ будут информированы «в соответствующие сроки».

О том, что МУС выдал ордер на «арест» Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, стало известно 17 марта. В заявлении отмечалось, что они, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию» детей из Украины в Россию. 20 марта СК России возбудил уголовное дело в отношении представителей МУС. После этого прокурора Карима Ахмад Хана и судью Розарио Сальваторе Айталу также объявили в розыск.