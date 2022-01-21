Песков рассказал, как Путин организовывает свою работу в эпоху «омикрона»

В условиях распространения омикрон-штамма коронавируса Президент РФ Владимир Путин работает в «комбинированном» режиме, совмещает очные мероприятия и работу онлайн, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщил «Интерфакс».

Президент Владимир Путин после повторной вакцинации от Covid-19 чувствует себя хорошо, никаких недомоганий он не ощущал, сейчас у него рабочее настроение, сообщил на брифинге 21 января его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Комбинированный режим работы является наиболее предпочтительным. Естественно, даже при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности — и тестирование, и другие методы», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что даже в непростых эпидемиологических условиях в стране глава государства проводит личные встречи и участвует во многих переговорах очно, но посещение крупных мероприятий старается минимизировать.

По словам Пескова, после ревакцинации Путин чувствует себя хорошо, у него отличное рабочее настроение.

Пресс-секретарь также допусил, что оглашение послания президента Федеральному собранию может быть отложено на пару недель при серьезном осложнении ситуации с коронавирусом в России.

Напомним,12 января президент заявил, что у властей страны осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии, вызванной омикрон-штаммом. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.

На этой неделе глава государства намерен провести совещание с членами Правительства для обсуждения текущей эпидемиологической ситуации в стране.