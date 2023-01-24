Песков рассказал, как поставки танков Киеву отразятся на отношениях России и Германии

Независимый диалог стран НАТО, в том числе и Германии, с Россией, на сегодняшний день отсутствует, и возможные поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего для будущих отношений двух стран. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Отношения и так находятся в достаточно низкой точке. И хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается», – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

До сих пор Германия так и не дала официального одобрения на поставки танков Leopard 2 Украине. В последние дни давление на страну и, в частности, на канцлера Олафа Шольца со стороны НАТО заметно усилилось. Главы некоторых европейских стран публично потребовали его поскорее принять решение.

О намерении поставить украинским властям 14 танков Leopard 2 немецкого производства польское правительство заявило 11 января, передать танки также готовы Дания и Финляндия. Однако отправка танков Leopard ВСУ должна быть одобрена напрямую Германией, что обусловлено исключительным правом ФРГ как страны — производителя вооружения. Впрочем, 24 февраля после встречи с главой германского Минобороны генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность, что поставки очень скоро будут согласованы.

Президент РФ Владимир Путин с момента начала спецоперации 24 февраля 2022 года неоднократно заявлял о том, что «накачивание Украины оружием» не способствует мирному решению конфликта, а только затягивает его.