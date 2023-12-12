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Политика 12 декабря 2023 13:41

Песков раскрыл детали проведения прямой линии и пресс-конференции Путина

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Песков раскрыл детали проведения прямой линии и пресс-конференции Путина
Фото: © «Татар-информ»

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков рассказал журналистам подробности проведения прямой линии и итоговой пресс-конференции. Напомним, два мероприятия были совмещены и пройдут 14 декабря.

«В зале, еще раз повторяю, будут находиться журналисты: наши представители федеральных СМИ, из всех регионов приедут журналисты, и будут также иностранные СМИ представлены», – рассказал ТАСС представитель Кремля.

Он уточнил, что Президент Владимир Путин будет отвечать на вопросы журналистов и обращения граждан. Часть мероприятия, которая касается ежегодной пресс-конференциии, будет вести Песков – «до того момента, как Президент его отстранит от этого процесса и сам начнет давать вопросы».

«А модерировать часть прямой линии будут двое ведущих: от Первого канала будет Екатерина Березовская и от телеканала "Россия-1" и от ВГТРК – Павел Зарубин», – добавил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что вопросы граждан для прямой линии с Путиным начнут принимать 1 декабря. По данным на 8 декабря, поступило уже более 600 тыс. вопросов.

Напомним, прямая линия с Президентом РФ проводится ежегодно, однако в прошлом году не состоялась. Во время нее Владимир Путин отвечает на вопросы граждан, выслушивает жалобы и просьбы людей и по ходу мероприятия дает поручения ответственным лицам. Большая пресс-конференция — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года, во время которого глава государства, как правило, озвучивает основные экономические и социальные показатели, после чего отвечает на вопросы журналистов. В 2022 году мероприятие также не проводилось.
#Владимир Путин #большая пресс-конференция Владимира Путина #прямая линия с Владимиром Путиным
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