Песков раскрыл детали проведения прямой линии и пресс-конференции Путина

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Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков рассказал журналистам подробности проведения прямой линии и итоговой пресс-конференции. Напомним, два мероприятия были совмещены и пройдут 14 декабря.

«В зале, еще раз повторяю, будут находиться журналисты: наши представители федеральных СМИ, из всех регионов приедут журналисты, и будут также иностранные СМИ представлены», – рассказал ТАСС представитель Кремля.

Он уточнил, что Президент Владимир Путин будет отвечать на вопросы журналистов и обращения граждан. Часть мероприятия, которая касается ежегодной пресс-конференциии, будет вести Песков – «до того момента, как Президент его отстранит от этого процесса и сам начнет давать вопросы».

«А модерировать часть прямой линии будут двое ведущих: от Первого канала будет Екатерина Березовская и от телеканала "Россия-1" и от ВГТРК – Павел Зарубин», – добавил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что вопросы граждан для прямой линии с Путиным начнут принимать 1 декабря. По данным на 8 декабря, поступило уже более 600 тыс. вопросов.