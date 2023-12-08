На прямую линию с Владимиром Путиным поступило более 600 тыс. вопросов

Число вопросов и обращений на совмещенную прямую линию Президента России Владимира Путина превысило 600 тыс. При этом с частью из них глава государства уже ознакомился, рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Обращений много, мы уже ушли так уверенно за 600 тыс.», — приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Президента также рассказал о ходе подготовки к событию. Владимир Путин лично изучает вопросы, которые разделены на блоки. Таким образом, глава государства получает информацию о проблемах и вопросах в разных сферах жизни граждан и страны.

Также к работе привлечены эксперты Общероссийского народного фронта. «Понятно, что далеко не все вопросы могут быть озвучены в ходе этой программы, но работу фронт традиционно будет продолжать до реакции на последний вопрос», — объяснил представитель Кремля.

Напомним, что прямая линия, совмещенная с итоговой конференцией, состоится в полдень 14 декабря. Ее будут транслировать в прямом эфире Первого канала, «России 1», «России 24», НТВ, ОТР и «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Задать вопрос Президенту можно онлайн, по телефону, СМС или в соцсетях. Полную информацию можно узнать на сайте.