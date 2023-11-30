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Вопросы граждан для прямой линии с Путиным начнут принимать 1 декабря
Жители России смогут начать присылать свои вопросы для прямой линии с Президентом Владимиром Путиным 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Завтра, 1 декабря, начинается прием вопросов от граждан», – заявил представитель Кремля.
По его словам, обращение можно направить по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-40-40, через SMS на номер 0-40-40, через форму на сайте «Москва – Путину» и с помощью других обозначенных на сайте способов.
Песков уточнил, что в специально созданной студии будут сидеть журналисты из всех регионов страны, представители федеральных СМИ и зарубежные журналисты, аккредитованные и продолжающие свою работу в Москве.
В этом году прямая линия и итоговая пресс-конференция Путина будут совмещены и состоятся 14 декабря.
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