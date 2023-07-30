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Политика 30 июля 2023 11:52

Песков: Путину доложили об атаке беспилотников на Московский регион

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Песков: Путину доложили об атаке беспилотников на Московский регион
Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Московский регион. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно», — ответил пресс-секретарь главы российского государства на вопрос, получил ли тот соответствующий доклад.

Upd. (12.02): Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по городу нанесли удар украинские БПЛА. В результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен комплекса «Москва-Сити». В башне «Око-2» из-за взрыва пострадал охранник.

Позднее в Министерстве обороны РФ заявили, что один дрон был уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, а еще два беспилотника были «подавлены» и потерпели крушение.

Сегодня Владимир Путин принимает участие в главном военно-морском параде, организованном в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге и Кронштадте, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

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#Владимир Путин #беспилотники #спецоперация на Украине
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