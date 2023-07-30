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Песков: Путину доложили об атаке беспилотников на Московский регион
Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Московский регион. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Конечно», — ответил пресс-секретарь главы российского государства на вопрос, получил ли тот соответствующий доклад.
Upd. (12.02): Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по городу нанесли удар украинские БПЛА. В результате были незначительно повреждены фасады двух офисных башен комплекса «Москва-Сити». В башне «Око-2» из-за взрыва пострадал охранник.
Позднее в Министерстве обороны РФ заявили, что один дрон был уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, а еще два беспилотника были «подавлены» и потерпели крушение.
Сегодня Владимир Путин принимает участие в главном военно-морском параде, организованном в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге и Кронштадте, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
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