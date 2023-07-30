Момент взрыва в Москва-Сити попал на камеру

Взрыв в Москва-Сити попал на кадры видеорегистратора.

Напомним, сегодня ночью украинские беспилотники атаковали башни Москва-Сити. В свою очередь мэр Сергей Собянин сообщил, что в результате никто не пострадал. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити.

Кроме того, в соцсетях москивичи выкладывают кадры последствий удара беспилотниками по башням.