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Момент взрыва в Москва-Сити попал на камеру
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Взрыв в Москва-Сити попал на кадры видеорегистратора.
Напомним, сегодня ночью украинские беспилотники атаковали башни Москва-Сити. В свою очередь мэр Сергей Собянин сообщил, что в результате никто не пострадал. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити.
Кроме того, в соцсетях москивичи выкладывают кадры последствий удара беспилотниками по башням.
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