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Происшествия 30 июля 2023 08:06

Момент взрыва в Москва-Сити попал на камеру

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Взрыв в Москва-Сити попал на кадры видеорегистратора.

Напомним, сегодня ночью украинские беспилотники атаковали башни Москва-Сити. В свою очередь мэр Сергей Собянин сообщил, что в результате никто не пострадал. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити.

Кроме того, в соцсетях москивичи выкладывают кадры последствий удара беспилотниками по башням.

#Москва #всу #бпла
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