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Происшествия 30 июля 2023 07:57

Собянин сообщил, что башни Москва-Сити попали беспилотники, пострадавших нет

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Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали башни Москва-Сити. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», – рассказал градоначальник

#бпла #беспилотники
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