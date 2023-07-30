Собянин сообщил, что башни Москва-Сити попали беспилотники, пострадавших нет

Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали башни Москва-Сити. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.



«Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», – рассказал градоначальник