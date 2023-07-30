Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин на параде в честь Дня ВМФ поприветствовал экипаж МРК «Зеленый Дол»
Президент РФ Владимир Путин на главном военно-морском параде, проходящем в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ России, поприветствовал экипаж построенного в Татарстане малого ракетного корабля (МРК) «Зеленый Дол».
Обходя на катере «Буревестник» стоящие на Неве корабли, российский лидер первым поздравил с Днем ВМФ моряков входящего в состав Балтийского флота МРК. Затем он поприветствовал экипажи находящегося на испытаниях МРК «Буря», подводных лодок «Санкт-Петербург» и «Великие Луки». Первым в строю стоял парусный линейный корабль «Полтава».
Всего в этом году в параде участвуют 45 кораблей, катеров и подводных лодок (не все они относятся к Военно-морскому флоту), а также примерно 3 тыс. военнослужащих. Он завершится торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг «Юнармии». Традиция проводить в Петербурге главный военно-морской парад существует с 2017 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»