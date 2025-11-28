news_header_top
Политика 28 ноября 2025 22:06

Песков: Путин встретится с Уиткоффом в первой половине следующей недели

Дмитрий Песков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Переговоры Президента России Владимира Путина с американской делегацией, которая прилетит в Москву, состоятся в первой половине следующей недели. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В первой половине недели. Мы объявим день недели своевременно. Но очевидно, что это будет первая половина недели», – сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о дате встречи.

Ранее визит в Москву Стифа Уиткоффа, специального посланника Президента США Дональда Трампа, анонсировал помощник Президента РФ Юрий Ушаков. Позднее визит американской делегации подтвердил сам Владимир Путин.

