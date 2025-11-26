Трамп объявил о сокращении мирного плана по Украине с 28 до 22 пунктов

Президент США Дональд Трамп в 2018 году

Число пунктов в предложенном Соединенными Штатами плане мирного урегулирования конфликта на Украине уменьшилось с 28 пунктов до 22. Об этом сообщил журналистам Президент США Дональд Трамп на борту Air Force One по пути во Флориду, где он намерен провести День благодарения, передает ТАСС.

«Это была просто схема. Всё, что было, – это схема. Это не было планом. Это была концепция», – подчеркнул американский лидер, отвечая на вопрос о критике документа со стороны его соратников по Республиканской партии, которые сочли первоначальную версию мирного плана слишком выгодной для России.

«И оттуда (из первоначальной версии плана – прим. Т-и) они взяли каждый из 28 пунктов, и в итоге их получилось 22. Многие из них (проблемных вопросов – прим. Т-и) были решены, и на самом деле решены очень благоприятным образом», – заявил Трамп представителям СМИ.

Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что в ходе переговоров в Женеве 23 ноября представители США и Украины договорились о сокращении числа пунктов мирного плана с 28 до 19. Какие именно пункты были удалены, не сообщалось, но агентство Bloomberg позднее рассказало, что из документа оказалось исключено требование о разморозке российских активов.