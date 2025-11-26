Ушаков: Уиткофф посетит Москву вместе с представителями администрации на следующей неделе

Москву на следующей неделе посетит специальный посланник президента США Стив Уиткофф. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, визит уже согласован на предварительной основе.

«Что касается Уиткоффа, то я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе. Он и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам», – отметил Ушаков в интервью журналисту «России-1» Павлу Зарубину.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорую встречу с российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским в случае согласования деталей плана по урегулированию конфликта на Украине.