Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию
Россия получила новый план Соединенных Штатов по мирному урегулированию конфликта на Украине. Это подтвердил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
На заседании Совета безопасности РФ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к главе государства, попросив прояснить ситуацию вокруг нового мирного плана.
«У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается», – заявил Путин.
При этом он предположил, что документ на данный момент не обсуждается с российской стороной потому, что властям США пока не удается заручиться согласием руководства Украины.
«Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – добавил Президент РФ.
По его мнению, такая позиция основана не на недостаточной компетентности украинских и европейских властей, а на «отсутствии объективной информации о реальном положении дел на поле боя».
Путин заверил, что происходящее на фронте устраивает российскую сторону, так как ведет к достижению целей специальной военной операции, но она готова и к «решению проблем мирным путем».
Президент России также представил свое понимание некоторых моментов, связанных с подготовкой нового мирного плана. Он заметил, что инициатива Президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта обсуждалась еще до встречи двух лидеров в Анкоридже на Аляске в августе этого года.
«<…> в ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость», – уточнил Путин.
Появление новой редакции плана из 28 пунктов он связал с отказом украинского руководства соглашаться с документом, разработанным ранее.