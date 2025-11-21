Путин подтвердил, что Россия получила новый план США по мирному урегулированию

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Россия получила новый план Соединенных Штатов по мирному урегулированию конфликта на Украине. Это подтвердил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

На заседании Совета безопасности РФ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к главе государства, попросив прояснить ситуацию вокруг нового мирного плана.

«У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с нами этот текст не обсуждается», – заявил Путин.

При этом он предположил, что документ на данный момент не обсуждается с российской стороной потому, что властям США пока не удается заручиться согласием руководства Украины.

«Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – добавил Президент РФ.

По его мнению, такая позиция основана не на недостаточной компетентности украинских и европейских властей, а на «отсутствии объективной информации о реальном положении дел на поле боя».

Путин заверил, что происходящее на фронте устраивает российскую сторону, так как ведет к достижению целей специальной военной операции, но она готова и к «решению проблем мирным путем».

Президент России также представил свое понимание некоторых моментов, связанных с подготовкой нового мирного плана. Он заметил, что инициатива Президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта обсуждалась еще до встречи двух лидеров в Анкоридже на Аляске в августе этого года.

«<…> в ходе этого предварительного обсуждения американская сторона просила нас пойти на определенные компромиссы, проявить, как они говорили, гибкость», – уточнил Путин.

Появление новой редакции плана из 28 пунктов он связал с отказом украинского руководства соглашаться с документом, разработанным ранее.