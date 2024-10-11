Песков: Путин сказал, что ждет встречу с Эрдоганом в Казани

Президент России Владимир Путин ждет встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, которая должна состояться на саммите БРИКС. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Напомним, что данное мероприятие пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Уточним, что Путин сегодня выступил на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», который прошел в Туркменистане. Там, по словам Пескова, российский лидер «переговорил на ногах» с председателем Великого национального собрания Турции, турецкого парламента.

«И Путин сказал, что ждет буквально через неделю уже двустороннюю встречу с президентом Эрдоганом в Казани», - цитирует Пескова РИА «Новости».

Также глава государства пригласил и других участников форума в Туркменистане в Казань на саммит БРИКС.

Отметим, что в вышеупомянутом форуме поучаствовал и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он обсудил с помощником Президента РФ Юрием Ушаковым подготовку к саммиту БРИКС в Казани и принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику поэту Махтумкули Фраги.