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Минниханов в формате «на ногах» обсудил с Ушаковым подготовку к саммиту БРИКС в Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов в составе Российской делегации, которую возглавляет Президент РФ Владимир Путин, принял участие в Международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященному 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги.
Как сообщает руководитель пресс-службы Минниханова Лилия Галимова, в кулуарах форума, до начала мероприятия Раис республики в формате «на ногах» обсудил с помощником Президента РФ Юрием Ушаковым подготовку к саммиту БРИКС в Казани.
Ранее Минниханов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Фраги.
фото: пресс-служба Раиса РТ
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