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Путин пригласил участников форума в Туркменистане в Казань на саммит БРИКС
Президент России Владимир Путин пригласил участников форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», проходящего в Ашхабаде, на саммит БРИКС в Казань.
Российский лидер напомнил, что РФ ведет подготовку к проведению саммитов БРИКС и БРИКС плюс/аутрич.
«Конечно, хотели бы приветствовать на мероприятиях в Казани хозяина нашей встречи Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова и многих других лидеров, присутствующих на этом форуме», - сказал Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ранее стало известно, что свое участие в нем подтвердили лидеры 24 стран. Также в Казань для участия в саммите прибудет Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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