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Политика 11 октября 2024 11:38

Минниханов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Фраги

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Минниханов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Фраги

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Махтумкули Фраги. Об этом сообщает руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Напомним, сегодня в Ашхабаде проходят основные мероприятия международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященного 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги – основоположника литературного туркменского языка, родившегося в 1724-м.

Творчество этого поэта помогло развить роль разговорного языка в поэзии. Его произведения передавали устно музыкантами и сказителями, а публиковать их начали только в первой половине XIX века.

Ранее сообщалось, что на вышеупомянутом форуме Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов наградил российского лидера Владимира Путина медалью в честь юбилея поэта.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#Рустам Минниханов #церемония #возложение цветов к памятнику
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