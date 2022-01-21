Песков: Путин никогда не болел ковидом

За все время пандемии Президент России Владимир Путин ни разу не заражался Covid-19. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что Президент «прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает».

Весной 2021 года Путин привился двухкомпонентным «Спутником V». В ноябре Президент ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт», а затем испытал назальный препарат от коронавируса.

В сентябре прошлого года из-за большого количества зараженных Covid-19 в окружении Путина Президент был вынужден уйти на самоизоляцию. Вместе с тем, по словам Пескова, самоизоляция никак не повлияла на рабочую активность Президента.