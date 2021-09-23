news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
23 сентября 2021  13:10

Песков: Самоизоляция никак не влияет на рабочую активность Президента

news_top_970_100

На рабочую активность Президента России Владимира Путина никак не влияет самоизоляция. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что самоизоляция Президента является относительной. «Это минимизация личных контактов», — сказал представитель Кремля

По его словам, предпринятые меры предосторожности позволили не снижать активность работы Президента. 

Путин ушел на вынужденную самоизоляцию 14 сентября после того, как в его близком окружении были выявлены заболевшие коронавирусом.

Говоря о рабочей активности Президента, Песков уже заявлял, что уход на изоляцию не изменил ритм работы главы государства. Представитель Кремля также сообщал, что Президент здоров и прекрасно себя чувствует.

#владимир путин #дмитрий песков #Коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100