Песков: Самоизоляция никак не влияет на рабочую активность Президента

На рабочую активность Президента России Владимира Путина никак не влияет самоизоляция. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что самоизоляция Президента является относительной. «Это минимизация личных контактов», — сказал представитель Кремля

По его словам, предпринятые меры предосторожности позволили не снижать активность работы Президента.

Путин ушел на вынужденную самоизоляцию 14 сентября после того, как в его близком окружении были выявлены заболевшие коронавирусом.

Говоря о рабочей активности Президента, Песков уже заявлял, что уход на изоляцию не изменил ритм работы главы государства. Представитель Кремля также сообщал, что Президент здоров и прекрасно себя чувствует.