Песков: Путин и Байден условились поговорить еще раз

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден условились еще раз побеседовать после переговоров их представителей. Возможно, будет задействован уже использованный онлайн-формат. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Договоренность в самое ближайшее время назначить доверенных представителей, которые продолжат уже предметный разговор о той конфронтационной ситуации, которая сейчас возникла в Европе вокруг Украины», — приводит слова пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

«Президенты условились, что после того, как вот эти самые доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, может быть, задействуя вот этот же видеоформат, он понравился двум президентам», — добавил Песков. И уточнил: «А очная встреча — это дело, дело будущего. Рано пока об этом говорить, рано».

Переговоры двух лидеров прошли по защищенной видеосвязи 7 декабря. Во время разговора Владимир Путин сказал Джо Байдену, что для России «красные линии» — это дальнейшее расширение НАТО на восток и развертывание наступательных вооружений на Украине.

Позднее Президент Соединенных Штатов рассказал о подготовке встречи, где члены НАТО собираются обсудить обеспокоенность России из-за расширения этой организации. Вместе с тем он заявил, что принятие решения о вступлении Украины в НАТО зависит только от воли ее граждан и позиции других стран — членов альянса.