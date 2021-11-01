Песков: Вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» показывают высокую эффективность

Препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт», которые зарегистрированы в РФ, получили регистрацию во многих странах мира и с успехом там применяются, показывая более высокую эффективность, чем многие зарубежные вакцины, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«И у «Спутника V», и у «Лайт» разные показатели по эффективности в разных возрастных категориях, но этот процент эффективности высокий, и он во многом выше, чем аналогичные показатели вакцин зарубежного производства», — сказал Песков.

Ранее Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал безопасность и надежность отечественных вакцин от коронавируса, призывая граждан прививаться. Сейчас в России активно проходит прививочная кампания против Covid-19. Все это направлено на то, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Как сообщал оперштаб по борьбе с инфекцией, к концу октября уровень коллективного иммунитета в стране достиг 46,8%.