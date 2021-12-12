Песков: Поводов для радости после переговоров Путина с Байденом не было

Особых поводов для радости у Президента России Владимира Путина после онлайн-саммита с Президентом Соединенных Штатов Джо Байденом не было. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Особых поводов для радости, конечно же, не было», — приводит слова пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

«Президент выполняет свои функции главы государства, ситуация очень серьезная и требует постоянного внимания главы государства. Ну, что Президент и делает», — добавил Песков.

Переговоры двух лидеров прошли по защищенной видеосвязи 7 декабря. Во время разговора Владимир Путин сказал Джо Байдену, что для его страны «красные линии» — это дальнейшее расширение НАТО на восток и развертывание наступательных вооружений на Украине.

Позднее Президент США рассказал о подготовке встречи, где члены НАТО собираются обсудить обеспокоенность России из-за расширения этой организации. Вместе с тем он заявил, что принятие решения о вступлении Украины в НАТО зависит только от воли ее граждан и позиции других стран — членов альянса.