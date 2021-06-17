Песков поддерживает решение ряда российских регионов об обязательной вакцинации

Решение некоторых регионов ввести обязательную вакцинацию от Covid-19 для отдельных групп граждан — это движение в верном направлении. Такое мнение выразил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Об этом сообщает ТАСС.

«С учетом ситуации — это движение в абсолютно правильном направлении. Это моя личная точка зрения», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о его отношении к обязательной вакцинации.

Также Песков полностью поддерживает рекомендацию Совета ректоров вузов Москвы и Московской области допустить до очных занятий в институтах только привитых студентов либо имеющих антитела или документы о медицинских противопоказаниях к вакцинации.

Пресс-секретарь Президента России обратил внимание на то, что процесс вакцинации идет слабо не из-за того, что инфраструктура вакцинирования развита слабо, а лишь потому, что люди не осознают этой необходимости в полной мере.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что вслед за Москвой и Подмосковьем власти Сахалина также ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.