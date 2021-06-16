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Ру Тат
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16 июня 2021  14:33

Глава Подмосковья об обязательной вакцинации: Другого пути сейчас нет

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что вакцинация от коронавируса 60% населения поможет избежать дальнейших ограничений, сообщает ТАСС. 
«Это решение вызовет много споров, но другого пути сейчас нет», — сказал он. 
Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова заявила о необходимости вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, сферы бытовых услуг, общественного питания, общественного транспорта, такси, банков, театров, кинотеатров, детских игровых комнат. Также должна быть проведена вакцинация среди госслужащих.
«Перечень организаций, сотрудникам которых нужно сделать прививки, большой — от магазинов, ресторанов и салонов красоты до общественного транспорта, банков и органов власти. Но критерий здесь один — личный контакт с клиентами», — сказал Воробьев.
Он также добавил, что руководителям предприятий до 15 июля нужно подать сведения о вакцинации сотрудников на региональный портал госуслуг. 
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о решении мэрии Москвы об обязательной вакцинации 60% сотрудников из-за роста заболеваемости в столице. 
Президент РФ Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил о том, что сделал прививку от коронавируса и призвал россиян к вакцинации.

#Вакцинация
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