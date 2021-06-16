Глава Подмосковья об обязательной вакцинации: Другого пути сейчас нет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что вакцинация от коронавируса 60% населения поможет избежать дальнейших ограничений, сообщает ТАСС.

«Это решение вызовет много споров, но другого пути сейчас нет», — сказал он.

Главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова заявила о необходимости вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, сферы бытовых услуг, общественного питания, общественного транспорта, такси, банков, театров, кинотеатров, детских игровых комнат. Также должна быть проведена вакцинация среди госслужащих.

«Перечень организаций, сотрудникам которых нужно сделать прививки, большой — от магазинов, ресторанов и салонов красоты до общественного транспорта, банков и органов власти. Но критерий здесь один — личный контакт с клиентами», — сказал Воробьев.

Он также добавил, что руководителям предприятий до 15 июля нужно подать сведения о вакцинации сотрудников на региональный портал госуслуг.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о решении мэрии Москвы об обязательной вакцинации 60% сотрудников из-за роста заболеваемости в столице.

Президент РФ Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил о том, что сделал прививку от коронавируса и призвал россиян к вакцинации.