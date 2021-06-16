Власти Москвы обязали привить 60% работников торговли и сферы услуг

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице драматической и ввел частичную обязательную вакцинацию против Covid-19 для представителей отдельных категорий граждан. Постановление московского главного санитарного врача опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора.

«<…> в срок до 15.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.08.2021 — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников <…>», — говорится в документе.

Эта обязательная мера должна затронуть работающих в торговле, здравоохранении, образовании, ЖКХ и общественном транспорте, а также в заведениях общественном питания, культурных и спортивных учреждениях, организациях социальной защиты.

Ранее Сергей Собянин заявил, что по заболеваемости коронавирусом столица уже достигла прошлогоднего пика.