На Сахалине вводится обязательная вакцинация для части работников

В Сахалинской области вакцинация для сотрудников ряда организаций станет обязательной с понедельника, 21 июня, заявила руководитель управления Роспотребнадзора в регионе Ольга Фунтусова. Об этом сообщает РИА Новости.

Требования готовящегося постановления коснутся сотрудников в сферах образования, здравоохранения, соцобслуживания, торговли, салонов красоты, косметических и спа-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, общественного питания, сотрудников МФЦ, общественного транспорта, музеев и библиотек, детских игровых комнат, детских лагерей дневного пребывания, театров, кинотеатров, банков и ряда других.

Фунтусова отметила, что коэффициент распространения инфекции на острове составляет 1,7-1,9.

«Мы сейчас находимся на восьмом месте в рейтинге территорий России с высокими показателями заболеваемости. Например, 11 мая мы были на 82-м месте и 22 мая — на 25-м. Показатель свободного коечного фонда снизился с 64% до 23,2%», — сообщает глава Роспотребнадзора по Сахалину.

Резкий рост заболеваемости, по ее мнению, вызвали низкие темпы иммунизации и полное игнорирование населением масочного режима и дистанцирования.

По данным оперативного штаба, в Сахалинской области от Covid-19 сейчас лечатся 722 человека. Ежедневный прирост новых случаев составляет около 50. Привились 83 810 жителей.

Президент РФ Владимир Путин во время Петербургского Международного экономического форума сообщил о том, что уже вакцинировался от коронавируса, призывая всех своих коллег и всех россиян поступить также. Российский лидер также назвал вакцину «Спутник-V» самой безопасной в мире на текущий момент.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Москве и в Подмосковье.