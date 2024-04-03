Песков ответил на заявление Зеленского о дополнительной мобилизации

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал не соответствующим действительности заявление Президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся в России дополнительной мобилизации, передает ТАСС.

Ранее Зеленский на встрече с финским лидером Александром Стуббом заявил, что российские власти, по его данным, якобы планируют «мобилизацию 300 тыс. дополнительных военных» к 1 июня этого года.

«Это неправда», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста агентства.

В декабре прошлого года Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» сообщил, что необходимость во второй волне мобилизации отсутствует. «Поток наших мужчин, которые готовы защищать честь нашей Родины с оружием в руках, не сокращается», — сказал он о контрактниках и добровольцах.

Позднее, в феврале, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал регионы Северного Кавказа активнее набирать контрактников.