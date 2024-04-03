news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 3 апреля 2024 20:15

Песков ответил на заявление Зеленского о дополнительной мобилизации

Скопировать ссылку
Песков ответил на заявление Зеленского о дополнительной мобилизации
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков
Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал не соответствующим действительности заявление Президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящейся в России дополнительной мобилизации, передает ТАСС.

Ранее Зеленский на встрече с финским лидером Александром Стуббом заявил, что российские власти, по его данным, якобы планируют «мобилизацию 300 тыс. дополнительных военных» к 1 июня этого года.

«Это неправда», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста агентства.

В декабре прошлого года Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» сообщил, что необходимость во второй волне мобилизации отсутствует. «Поток наших мужчин, которые готовы защищать честь нашей Родины с оружием в руках, не сокращается», — сказал он о контрактниках и добровольцах.

Позднее, в феврале, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал регионы Северного Кавказа активнее набирать контрактников.

читайте также
Госдума РФ приняла законы об освобождении контрактников от уголовного наказания
Зеленский на два года снизил возраст мобилизации на Украине
#Дмитрий Песков #спецоперация #мобилизация #Владимир Зеленский
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2