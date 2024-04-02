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Политика 2 апреля 2024 19:35

Зеленский на два года снизил возраст мобилизации на Украине

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Возраст мобилизации на Украине снижен с 27 до 25 лет. Соответствующий указ Президента Владимира Зеленского появился на сайте Верховной рады.

Закон был принят в раде еще в мае прошлого года, а 5 июля поступил на подпись Зеленскому. Однако процедура затянулась практически на 9 месяцев, до 2 апреля 2024 года.

#Украина #мобилизация
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